La mondialisation, oui, mais «entre amis»

En 2020, les pénuries de certains produits – comme les principes actifs des médicaments venant d’Inde ou les masques venant de Chine – avaient souligné la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales basées essentiellement sur la recherche du moindre coût et du just in time.

En réaction, on insista sur la nécessité, pour les entreprises, de diversifier géographiquement leurs sources d’approvisionnement, de multiplier le nombre de fournisseurs et de maintenir des stocks plus garnis, même si cela a un coût. Et pour les (grands) Etats, d’envisager des stratégies visant à rapatrier partiellement certaines productions supposées stratégiques, soit dans nos pays, soit dans des pays proches.

Mais il n’était pas question de remettre en cause la mondialisation et le libre-échange – ni ce principe fondamental qu’il convenait d’intégrer toutes les nations (ou presque) dans l’économie mondiale.