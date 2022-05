Fabrice Sancho (Ericsson): «Le retard de l’Europe en matière de 5G est gênant»

Avec 170 contrats 5G à son palmarès dans le monde, le groupe suédois Ericsson est l’un des principaux équipementiers télécoms de la planète avec le chinois Huawei et le finlandais Nokia. En Belgique, il participera à la construction du réseau 5G des trois opérateurs historiques (cœur de réseau pour Orange et Proximus et antennes pour Telenet). Entretien avec le CEO de la filiale belge, Fabrice Sancho.

Pourquoi dit-on que le potentiel de la 5G est surtout grand pour les entreprises ?