Ces laboratoires où les applications 5G de demain sont imaginées

Les opérateurs télécoms ont mis en place des structures permettant aux entreprises de venir tester la 5G et accompagnent celles-ci dans leurs développements.

En attendant que la situation politique se débloque autour de la 5G, les opérateurs télécoms ne sont pas restés les bras croisés. En plus de déployer dans quelques grandes villes flamandes des antennes 5G sur la base de fréquences provisoires pour donner un avant-goût aux consommateurs, ils ont multiplié les initiatives pour permettre aux entreprises de découvrir cette nouvelle technologie et pour faire émerger des cas d’utilisation inspirants. Orange a ouvert un « 5G lab » dans le port d’Anvers et va bientôt faire de même à la Grand Poste à Liège. Proximus a lancé début 2021 sa plateforme d’innovation qui permet aux entreprises de venir valider des projets basés sur la 5G avant d’investir.