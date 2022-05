Les drôles d’affaires belges de Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale libanaise

Soupçonné de détournement et de blanchiment, ciblé par des investigations au Liban, en France, en Allemagne, en Suisse, au Liechtenstein et au Luxembourg, Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban depuis 1993, est également visé par une enquête belge, comme l’avaient dévoilé nos confrères de La Libre. Un juge d’instruction bruxellois a procédé à la saisie d’un immeuble de l’avenue Louise, dont l’achat aurait été financé grâce à des capitaux offshore.

Construit en 1962, acheté en 2007 par un investisseur irlandais, cet immeuble de sept étages proche du Bois de la Cambre fut rénové et revendu quatre ans plus tard à « un acheteur privé du Moyen-Orient », sans que l’identité de celui-ci soit alors divulguée. Et pour cause : il avait tout mis en œuvre pour dissimuler nom et qualité.