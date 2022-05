Podcast – Que veut dire la «mondialisation entre amis» prônée par les Etats-Unis

En 2020, la crise sanitaire a prouvé que les chaînes d’approvisionnement étaient fragiles. Qu’il s’agisse de principes actifs de médicaments ou de masques, les pénuries ont touché tout le monde. Une idée a donc germé : la diversification, pour augmenter le nombre de fournisseurs ou en trouver des plus proches. Depuis, les Américains vont plus loin et parlent de mondialisation « entre amis ».

Notre expert Dominique Berns vous explique de quoi il s’agit.