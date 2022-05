Colombie: un historique candidat de gauche contre un multimillionnaire populiste

Le candidat de gauche Gustavo Petro, 62, ans est arrivé largement en tête du premier tour de l’élection présidentielle colombienne, qui avait lieu ce dimanche 29 mai, en obtenant 40,3 % des voix. C’est la première fois dans l’histoire du pays que la gauche fait un tel score au premier tour d’une présidentielle et une victoire au second tour serait historique pour la Colombie qui a toujours été gouvernée par la droite. Mais la bataille va être serrée. Car l’ancien guérillero Gustavo Petro, qui a aussi été maire de Bogotá (2012-2015), député et sénateur, devra affronter un personnage assez outrancier et imprévisible qui a créé la surprise : Rodolfo Hernandez, 77 ans, un millionnaire populiste, qui se présente comme un outsider anti-corruption et qui a obtenu 28,1 % des suffrages, en détrônant Federico Gutiérrez, le candidat de la droite traditionnelle arrivé en troisième position avec 23,7 % des voix. Le candidat du centre Sergio Fajardo, lui, atteint à peine 4,1 % des suffrages.