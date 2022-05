«Elizabeth: A Portrait in Parts» Histoire d’un règne

À 25 ans à peine, le 6 février 1952, Elizabeth succédait à son père George VI sur le trône britannique. Un règne record, historique, dont on célébrera du 2 au 5 juin le Jubilé de Platine (70 ans) en grande pompe.

Car Elizabeth est une figure à part dans l’histoire. Une Reine à la poigne de fer, ultra-populaire, entrée dans la pop culture. C’est dans les grandes lignes ce que raconte Elizabeth : A Portrait in Parts, un documentaire signé Roger Michell (Coup de foudre à Notting Hil l ou plus récemment The Duke). Le film se voulant être « une célébration singulière, drôle et parfois même espiègle du monarque resté le plus longtemps sur le trône britannique ».