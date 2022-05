Le Sporting Charleroi cherche toujours le successeur de «Bello»

Il y a quelques semaines, David Dal Mut, alias « Bello », annonçait son départ du Sporting après plus de vingt ans de bons et loyaux services, dans une tradition inaugurée par ses parents deux décennies auparavant. Avec les années, et surtout son sens du devoir et son professionnalisme, il a pris une place importante dans le quotidien du staff et des joueurs carolos. Il laisse un vide, comme l’a souligné le tifo des supporters spécialement pour lui, et le remplacer ne sera donc pas choses simple. Et le Sporting n’a d’ailleurs pas encore déniché son successeur, cherchant toujours la perle rare. C’est pourquoi le club a posté sur son site une offre d’emploi avec le profil du nouveau « kit man ». La mission principale : « s’assurer que les équipements soient en permanence de qualité, préparé à temps et entretenu ». Le profil plus complet du poste se trouve sur le site : https ://www.sporting-charleroi.be/news/deviens-le-nouveau-kit-man-du-sporting-et-fais-partie-de-lequipe/.

Pour postuler, les prétendants peuvent envoyer leur candidature par mail à l’adresse suivante : info@sporting-charleroi.be