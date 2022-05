À 33 ans, Axel Witsel ne pense pas encore à la retraite avec les Diables: «Je veux encore jouer pendant trois ans au top niveau»

« Je dois prendre l’aspect familial et une aventure exotique ne fait pas partie de mes plans », a confié Witsel. « J’ai encore envie de jouer trois années au top niveau et je veux aller jusqu’à l’Euro 2024. Cependant, cela ne sert à rien de déjà penser si loin, il y a d’abord la Coupe du monde. Si nous avons fait un pacte entre nous ? Non, chacun a ses propres envies. Il faudra voir au fil des années car nous n’avons plus 20 ans. »