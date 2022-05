La sélection de la semaine

Par Serge Martin, Thierry Coljon et Jean-Claude Vantroyen

Ishango ***

En ouverture du Festival NAFrica (du 3 au 5 juin), reprise d’Ishango, l’Oratorio conçu autour du symbole du bâton d’Ishango. Les gens s’assemblent autour d’un feu en Afrique : ils chantent, dansent et racontent des histoires. Musique traditionnelle, jazz, danse et contes africains : « Ishango » est un oratorio d’après des thèmes de Daniel Schell, Peter Gabriel, Chris Joris et Ange Nawasadio.

Namur, Grand Manège, vendredi 3 juin. Info : www.grandmanege.be