C’est officiel: Roman Abramovich a complété la vente de Chelsea au consortium américain Clearlake Capital

Chelsea avait annoncé samedi qu’un accord était intervenu samedi et que la transaction devait être complétée officiellement lundi.

« Le consortium mené par Tedd Boehly, président et directeur général de Eldridge, et Clearlake Capital Groupe a annoncé aujourd’hui que le transfert de la propriété du Chelsea Football Club est achevé », ont écrit les Blues, rachetés pour 4,5 milliards d’euros et désormais dans des mains américaines.