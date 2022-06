Brandon Mechele aspire à du temps de jeu pour son grand retour chez les Diables rouges

Absent du groupe des Diables depuis le mois de septembre où il n’avait pas eu droit à une seule minute contre l’Estonie, la Tchéquie et le Bélarus, le défenseur central espère cette fois recevoir sa chance.

« Pour ce faire, je dois avant tout me montrer à l’entraînement. Il y a de la concurrence avec des joueurs plus expérimentés que moi mais j’ai de l’ambition. Je sais que l’on ne parle pas beaucoup de moi mais c’est le cas depuis le début de ma carrière et j’ai l’habitude. C’est un honneur pour moi d’être sélectionné. Je viens pour jouer et j’espère que ce sera le cas. »