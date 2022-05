Les Diables ne comptent pas snober la Ligue des Nations: «C’est vrai que cela fait beaucoup, mais nous allons jouer ces matches à fond!»

« Je ne le connais pas personnellement mais j’ai vu certains de ces matches. Je lui ai souhaité la bienvenue et j’ai déjà pu constater que c’était du costaud », a souri le milieu défensif. « C’est bien d’avoir des jeunes qui arrivent, cela amène un vent de fraîcheur dans le groupe. Nous aurons besoin d’eux dans le futur et peut-être déjà maintenant. »

Witsel s’est également exprimé sur Thibaut Courtois, héroïque lors de la finale de Ligue des Champions samedi dernier. « Pour être honnête, on avait droit à un peu de repos et je n’ai pas vraiment regardé le match. Je connais Thibaut et je ne suis pas surpris de toutes les éloges qu’il a reçues. Il fait des arrêts que les autres ne font pas et son jeu au pied s’est amélioré. C’est le meilleur gardien du monde actuellement. »