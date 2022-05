Francorchamps veut assurer seul l’avenir de son Grand Prix

On sait que le mètre carré se paie à prix d’or à Monaco. Ce week-end, il n’y en avait cependant plus aucun à trouver en Principauté ! Chaque trou de souris avait été exploité pour y caser plus de spectateurs, encore et encore. Un véritable plébiscite pour cette épreuve que l’on dit menacée par les promoteurs américains de la F1, mais qui devrait « se sauver » avec d’autant plus d’évidence qu’en plus de moyens conséquents, les autorités monégasques semblent prêtes à se remettre en question. En cédant par exemple des droits publicitaires jusque-là exclusifs (TAG-Heuer, Zepter, etc.) ou en rendant à la FOM la production télé (Monaco est le seul GP à avoir la sienne).