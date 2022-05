Romelu Lukaku vers un retour à l’Inter... en prêt

Romelu Lukaku sait pertinemment ce qu’il vaut, et ce qu’il veut. Quelques jours après avoir fêté ses 29 ans et avoir bouclé une première saison extrêmement compliquée à Chelsea, l’attaquant belge serait prêt à tout pour changer d’air. Ou, du moins, pour revenir dans un endroit plus propice, là où il a mis la Botte à ses pieds, à savoir à l’Inter Milan. Selon la presse italienne, le joueur et son ancien club auraient la volonté commune de se retrouver. Mais comme matérialiser ces velléités ? L’option d’un prêt semble être sur la table des discussions.