«À propos», le podcast du «Soir» du 31 mai: journée d’action syndicale, les artistes belges sur nos radios…

Par Sandrine Puissant et Pierre Fagnart Publié le 31/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Les services publics perturbés ce mardi à l’occasion d’une grande journée d’action syndicale, organisée en front commun. Pascal Lorent du service politique a fait le tour des responsables syndicaux pour comprendre les raisons de la colère. Nous, on a appelé Pascal et on lui a demandé quel était l’objectif de cette grève.

Les artistes belges francophones sont-ils suffisamment mis en valeur sur les ondes de nos radios ?

Quelles sont les règles en vigueur et sont-elles respectées ? Le Soir a enquêté pendant plusieurs mois par l’intermédiaire de Xavier Counasse, Alain Jeunotte et Cédric Petit. Xavier Counasse, le chef du service enquêtes, est venu nous détailler les fruits de ce travail.

En 2020, la crise sanitaire a prouvé que les chaînes d’approvisionnement étaient fragiles. Qu’il s’agisse de principes actifs de médicaments ou de masques, les pénuries ont touché tout le monde. Une idée a donc germé : la diversification, pour augmenter le nombre de fournisseurs ou en trouver des plus proches. Depuis, les Américains vont plus loin et parlent de mondialisation entre amis.

Notre expert Dominique Berns vous explique de quoi il s’agit.

