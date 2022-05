Inflation record: pourquoi nos aliments coûtent 6% plus cher qu’il y a un an

Consommateurs, pleurez : il n’y a pas d’embellie sur le front de l’inflation. Que du contraire ! Alors qu’elle se situait à 8,31 % en avril, l’augmentation des prix frôle les 9 % (8,97 % pour être exact) en mai, soit son plus haut niveau depuis… août 1982. C’est ce qui ressort de l’indice des prix à la consommation fraîchement actualisé par Statbel. Sans surprise, c’est l’envolée des prix de l’énergie qui explique en grande partie (4,8 points de pourcentage sur les 8,97) ce taux élevé. Ce renchérissement s’élève à 56,8 % avec cinq augmentations en un an qui font tout particulièrement mal au portefeuille : + 130,6 % pour le gaz naturel, + 61,2 % pour le gasoil de chauffage, + 54,4 % pour l’électricité, + 34,4 % pour le diesel et + 29,2 % pour l’essence en moyenne.