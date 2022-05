Quelle place pour les artistes belges sur les radios francophones?

Envie d’un bon morceau de musique pour commencer la journée sur les chapeaux de roue ? Allons-y pour Ed Sheeran. Le 18 octobre dernier, sur le coup de 8 heures du matin, difficile de lui échapper, présent sur trois radios avec deux de ses tubes. Un tir groupé prolongé tout au long de la journée. Avec 17 passages en radio ce lundi-là, le Britannique est l’un des artistes les plus diffusés du jour. Les autres chouchous des radios francophones ? Justin Bieber, Dua Lipa, Clara Luciani, Elton John, Coldplay, The Weeknd, Soprano, Amel Bent et… Lost Frequencies, seul Belge parmi les dix artistes les plus diffusés ce jour-là.