Des «night sessions» pas vraiment folles: Roland-Garros devra revoir sa copie

La confirmation, donc, que Prime Video qui a déposé 15 millions d’euros pour l’exclusivité sur ces soirées, par édition, est désormais plus puissant que les traditionnelles chaînes de France-Télévisions (10 millions pour les droits).

Plus puissant aussi que Rafael Nadal lui-même, lui qui préfère toujours jouer dans la chaleur de la journée, où sa balle est plus virevoltante, donc plus dangereuse, que lors des soirées plus fraîches, alourdissant sensiblement les conditions de jeu. « Rafa a remporté 13 fois ce tournoi, donc s’il a une requête, il faut l’écouter » a commenté à ce titre, Carlos Moya, un des coaches de Nadal, sur les ondes de RMC. « Mais c’est du business et on doit l’accepter... »