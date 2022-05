Alicia Novis: «La Belgique est plus frileuse que d’autres pays francophones»

Alicia Novis est experte genre et chargée de mission au Monde selon les femmes, une ONG féministe.

Ce guide des bonnes pratiques était-il nécessaire ?

C’est un bon point de départ, même s’il existait déjà d’autres guides qui prenaient en compte la dimension du genre dans la communication. Celui-ci a le mérite de mettre le sujet sur la table et de rappeler des techniques de bases. Ce genre d’initiative est nécessaire pour faire évoluer les mentalités et surtout les pratiques car on sait que même quand un décret est voté, l’utilisation dans la pratique reste compliquée. Il faut le temps que cela percole.