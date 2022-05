Au programme du Reine Elisabeth ce mardi: le «Concerto nº2» d’Antonin Dvorak

Un concerto très complet pour le violoncelle, où on a énormément de moments pour s’exprimer, pour dialoguer avec l’orchestre » : soit les mots de la candidate belge Stéphanie Huang lorsqu’elle évoque le Concerto nº 2 d’Antonin Dvorak, qu’elle a choisi d’interpréter en finale du Concours Reine Elisabeth ce mardi à Bozar.

Dernier concerto composé par Dvorak, et sans doute le plus abouti, ce Concerto pour violoncelle nº 2 est en effet une pièce multiple, qui, durant les 45 minutes que dure son exécution, fait traverser un tas de paysages divers et variés, fait vivre un tourbillon d’émotions, dans lequel le violoncelle et l’orchestre emmènent l’auditeur avec eux. Une œuvre grandiose, riche, multiple, qu’on ne semble jamais avoir totalement fini d’apprivoiser.