Diane Gardiol: «On utilise encore des biais de langage tous les jours»

Diane Gardiol est présidente de la commission jeunes du Conseil des femmes francophones de Belgique, une association « coupole » qui regroupe une cinquantaine d’organisations de femmes francophones appartenant à différents points de vue philosophiques et idéologiques.

Ce petit guide pour une écriture respectueuse du genre vous a-t-il convaincue ?

Il faut bien commencer quelque part. Je le trouve simple et pédagogique en même temps. Les exemples pour aider à utiliser l’écriture inclusive sont clairs. Le guide est court, efficace, et surtout, on explique bien sa raison d’être dès le départ.