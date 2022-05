Et si les Wallons consommaient plus de bio local?

Le retour de la Semaine du bio (du 4 au 12 juin prochain) après deux ans de crise covid est une bonne occasion pour redonner un coup de projecteur sur un secteur qui souffre, avec un marché de la production, de la transformation et de la vente ébranlé par les hausses de prix et un pouvoir d’achat qui s’étiole. Pour les quatre premiers mois de 2022, Ariane Beaudelot de l’ASBL Biowallonie estime ne pas avoir assez de recul pour tirer des conclusions, observe néanmoins que « les magasins bio ont fait de bons chiffres durant le premier semestre 2021, ce fut moins bon au second ». « C’est lié au pouvoir d’achat », observe-t-elle.