Coup dur pour Elise Mertens: la Belge a aussi été éliminée en double de Roland-Garros

Elise Mertens (WTA 2 en double) et sa partenaire la Russe Veronika Kudermetova (WTA 4 en double) se sont inclinées lundi en huitièmes de finale (3e tour) du double dames de Roland-Garros, à Paris.

La paire belgo-russe, tête de série N.2, s’est inclinée en trois sets 4-6, 6-2 et 3-6 en 2 heures et 23 minutes face au tandem chinois Yifan Yu (WTA 34 en double) et Zhaoxuan Yang (WTA 28) qui est classé 13e tête de série.

Le premier set s’est joué à 4-5 sur le jeu de service de Kudermetova. La Russe, qui venait de se qualifier quelques minutes plus tôt pour les quarts de finale du simple au détriment de l’Américaine Madison Keys, perdit sa mise en jeu et le set 4-6 après 51 minutes.