«Un serpent qui se mord la queue»: le parcours d’obstacles vers les ondes

Pour eux, cela a des airs de Saint-Graal : passer en radio, c’est un pas en avant vers la notoriété, un début de reconnaissance. Et, pourquoi pas, les portes qui s’ouvrent vers le circuit des festivals et des salles de concert. Tout est dans tout. « C’est un critère prioritaire pour des programmateurs de concert », pointe le leader de ce groupe francophone « émergent », qui bataille depuis des mois pour faire son trou dans le paysage (et a préféré garder l’anonymat, par crainte d’être blacklisté), « il faut avoir un morceau qui tourne en radio. Sans ça, on n’existe pas. Mais il y a très peu de radios qui s’intéressent aux artistes émergents. Avant, il y avait bien Pure FM, mais depuis le reformatage en Tipik, on ne voit pas bien. »