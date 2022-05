Virgil Van Dijk ne jouera que la rencontre face aux Diables… avant de partir en vacances!

Les Pays-Bas ont entamé leur préparation pour plusieurs rencontres. Ils affrontent la Belgique vendredi à Bruxelles, le Pays de Galles, le 8 juin à Cardiff, et recevront la Pologne le 11 et le Pays de Galles le 14. Ces matchs constitueront un bon entraînement pour la Coupe du monde, selon Louis Van Gaal, qui fera ses adieux à la sélection nationale après le Qatar, remplacé par Ronald Koeman.

« Virgil Van Dijk est revenu d’une grave blessure », a expliqué Van Gaal en conférence de presse. « Depuis, il a disputé plus de soixante matches cette saison. Si je ne me trompe pas, c’est plus que n’importe quel joueur de Premier League. Alors c’est un peu logique qu’il soit au bout du rouleau… Malgré tout, vous connaissez Virgil : il veut tout jouer. Mais, parfois, ce n’est pas sage de jouer. Alors il faut écouter les médecins et prendre un peu de repos. »