Radios francophones: Angèle, Stromae et Lost Frequencies, le trio magique qui laisse peu de place aux autres

C’est le trio magique. En tout cas, le trio le plus diffusé sur les sept radios étudiées par Le Soir. Et à cette échelle-là, on ne sait pas s’il faut parler de diffusion ou de matraquage. Du 12 octobre 2021 au 31 janvier 2022, Angèle, Stromae et Lost Frequencies totalisent 5.441 passages en radio sur notre échantillon, là où l’ensemble des artistes étiquetés Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) comptabilisent, dans le même laps de temps, 22.510 diffusions. Le calcul est rapide : le triptyque Angèle – Stromae – Lost Frequencies représente, à lui seul, un quart des titres d’artistes belges francophones diffusés sur les ondes (24,2 %). Certes, cette mesure a été réalisée durant la période où Angèle et Stromae célébraient leur grand retour. Mais ce chiffre reste impressionnant et questionne sur la diversité des playlists.