Vêtements inadaptés, cigarette… L’Italienne Camila Giorgi au cœur de plusieurs polémiques à Roland-Garros (vidéo)

Camila Giorgi n’est peut-être pas la joueuse de tennis la plus connue du circuit, mais cela ne l’empêche pas d’avoir fait couler pas mal d’encre au cours de cette dernière édition de Roland-Garros. Opposée à Aryna Sabalenka au troisième tour des internationaux de Paris, l’Italienne a réussi une superbe performance, en venant à bout de la Biélorusse en trois sets.

Pourtant, avant même le coup d’envoi de cette rencontre, les choses ne sont pas déroulées comme prévu pour Giorgi. En effet, l’arbitre lui a demandé… d’aller se changer, trouvant ses vêtements inadaptés ! Selon lui, le logo du sponsor de la joueuse, situé sur sa poitrine, était trop gros. Ce à quoi l’Italienne a répondu : « Je n’ai pas de quoi me changer, c’est ma seule robe. Et j’ai déjà joué avec, sans que cela pose problème… » Au final, l’arbitre a simplement signalé la remarque dans son rapport, et la joueuse n’a pas été sanctionnée.

Toutefois, ce n’était pas la dernière polémique à Paris pour le clan de Camila Giorgi. En huitièmes de finale, la 30e mondiale retrouvait Daria Kasatkina, 20e de ce même classement WTA. Et, si la joueuse de 30 ans avait pris le soin de prendre une autre robe, avec le logo sur la manche, c’est son père, Sergio, qui s’est fait remarquer. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, l’Italien était visiblement assez nerveux pendant cette rencontre. Et, pour se calmer, il n’a rien trouvé de mieux… que d’essayer de fumer discrètement dans les tribunes, ce qui est totalement interdit !