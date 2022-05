Les images du premier entraînement du rassemblement des Diables: Eden Hazard et Romelu Lukaku manquaient à l’appel

Après une saison éprouvante, les Diables Rouges ont encore des devoirs à accomplir avec quatre rencontres de Ligue des Nations en ce début de mois de juin. Ce vendredi, ils retrouveront nos voisins hollandais, avant de défier la Pologne cinq jours plus tard, puis les Pays de Galles le 11 juin et à nouveau la bande à Lewandowski le 14 juin. Et puis, place à des vacances bien méritées pour les hommes de Roberto Martinez.

En vue de ces quatre rencontres, ils se sont donc rassemblés ce lundi au centre d’entraînement de Tubize, où ils ont assisté à leur première séance collective. Toutefois, plusieurs grands absents manquaient à l’appel. À commencer par Thibaut Courtois, qui a rejoint ses compatriotes plus tard dans la soirée. Sa participation aux quatre rencontres est toutefois toujours incertaine, puisque le portier devra d’abord passer entre les mains de l’équipe médicale, tout comme Jason Denayer.