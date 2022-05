Une erreur dans le code pénal sexuel renvoie aux assises certains faits actuellement correctionnalisés

La loi modifiant le code pénal sexuel, publiée au Moniteur le 30 mars dernier, entre en vigueur ce mercredi et partout en Belgique, des formations sont mises sur pied pour que magistrats et avocats ne peinent pas à s’y retrouver.

Cette loi, dans laquelle la plupart des peines sont aggravées, associe désormais les délits sexuels aux infractions contre les personnes, et non plus aux infractions contre l’ordre des familles et la moralité publique. La notion d’inceste y est décrite, tout comme le consentement, qui ne peut plus être déduit de la simple absence de résistance de la victime.