Les confidences d’Axel Witsel, de retour avec les Diables: «Je sais que je n’ai plus vingt ans...»

Alors qu’il se sent prêt à en découdre avec les Pays-Bas, la Pologne et le pays de Galles pour cette troisième édition de la Nations League, Axel Witsel est à un des tournants de sa carrière. Après quatre années de bons et loyaux services au Borussia Dortmund, l’ancien joueur du Standard ne prolongera pas son contrat dans la Ruhr. Comme d’autres Diables rouges, il est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Les opportunités ne manquent pas pour un garçon qui peut encore rendre de fiers services aux quatre coins de l’Europe. C’est d’ailleurs l’ambition qu’il a répétée à plusieurs reprises devant la presse ce lundi. Axel Witsel n’a aucunement envie d’une nouvelle aventure exotique comme ce fut le cas en Chine du côté de Tianjin. Il veut poursuivre sa carrière pendant encore trois années dans une écurie du Vieux Continent qui lui proposera un bon projet sportif. Le tout en prolongeant son incroyable aventure avec les Diables rouges.