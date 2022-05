Brandon Mechele: «Qu’on ne parle pas de moi, c’est l’histoire de ma carrière»

« Je suis curieux de voir quel niveau j’ai dans le groupe et je veux pouvoir grandir dans le noyau pour devenir un jour titulaire. » C’était il y a bientôt quatre ans. Pour la première fois, Brandon Mechele était appelé par Roberto Martinez avant deux matches contre la Suisse (Ligue des nations) et les Pays-Bas (amical). Et forcément, dans un lot de réponses attendues de la part d’un garçon assez réservé, le défenseur brugeois espérait à terme évoluer vers une place de titulaire chez les Diables rouges.