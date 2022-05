Silvio Berlusconi retrouve la Serie A

Dimanche soir, au bout d’une interminable finale de playoffs de Serie B à Pise, les caméras se sont braquées sur Silvio Berlusconi, le propriétaire de Monza, vainqueur 3-4 dans la prolongation.

Riche en rebondissements, Berlusconi avait pourtant suivi toute la rencontre presque absent, avec, à sa droite, une fausse blonde, une énième fiancée trentenaire. Le talisman de l’immortalité pour le « Cavaliere » assoupi dans l’illusion que le temps ne passe pas. Réveillé par le coup de sifflet final, Berlusconi est apparu soudain, hors du temps, pour une interview flash. On aurait dit un hologramme. « Maintenant qu’on est en Serie A, on veut être champion pour gagner ensuite la Ligue des champions. Vous me connaissez, gagner, c’est mon habitude. »