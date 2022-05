Reine Elisabeth: Taeguk Mun, interprète de l’intime

Musicien sensible, humble et élégant, le Coréen Taeguk Mun, 28 ans, possède déjà une belle expérience et une maturité de jeu. En 2014, il remportait le Concours Pablo Casals, après avoir reçu un premier prix au Concours Andre Navarra en 2011. Il s’est aussi classé quatrième au Concours Tchaikovsky en 2019.

Passé par la Juilliard School de New York, il a étudié avec Laurence Lesser au New England Conservatory, avant de rejoindre l’Université de Californie du Sud (avec Marcy Rosen et Ralph Kirshbaum) où il étudie toujours actuellement. Il s’est régulièrement produit sur scène, notamment avec le St. Petersburg Academic Philharmonia, l’Hungarian Radio Symphony, l’Orchestre du Capitole de Toulouse ou encore le Korean Symphony Orchestra. Il a également sorti un premier album en 2019, chez Warner Classics.