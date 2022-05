Axel Witsel donne son avis sur le Ballon d’Or… et ça ne va pas plaire à Thibaut Courtois! (vidéo)

Cependant, il reste toujours un homme qui semble mieux placé que l’ancien du Racing Genk pour soulever ce trophée : Karim Benzema. Les deux coéquipiers ont, logiquement, remporté exactement les mêmes trophées en club, et ils ont tous les deux été décisifs à de nombreuses reprises. Qu’est-ce qui les sépare donc ? Le Français est un buteur, tandis que le Diable défend les cages. Et, même si c’est terriblement injuste, cette différence pourrait être déterminante…

Après la finale de Ligue des Champions de ce week-end, plusieurs voix s’élèvent pour soutenir Thibaut Courtois dans la course au Ballon d’Or. Grâce à sa prestation XXL, à l’image de sa saison, le portier madrilène s’est érigé comme un candidat plus que crédible à la succession de Lionel Messi. Au point de voir son nom cité avant ceux de plusieurs favoris, comme Sadio Mané, Mohamed Salah ou Kevin De Bruyne.

C’est en tout cas l’avis d’Axel Witsel, qui s’est exprimé à ce sujet ce lundi, à l’occasion du rassemblement des Diables. « Avec ce qu’il a fait cette saison, il pourrait être nommé Ballon d’Or. Mais il faut reconnaître que, pour un gardien, c’est quand même plus compliqué d’obtenir cette récompense. Et puis, il ne faut pas oublier la saison de Benzema. quand on voit tout ce qu’il a réalisé, à 34 ans, c’est simplement extraordinaire. Alors, oui, Thibaut a fait une très belle saison. Mais, sincèrement, je pense que Benzema le mérite. »

Ce qui n’a toutefois pas empêché l’ancien du Standard de Liège d’adresser quelques compliments à son compatriote. « Il fait ce qu’il sait faire. On connaît Thibaut depuis plusieurs années maintenant, et on savait qu’il était déjà l’un des meilleurs gardiens du monde. Et aujourd’hui, après ce qu’il a montré en finale de Ligue des Champions, je pense qu’on peut tout simplement dire que c’est le meilleur dans son domaine. »