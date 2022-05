Lionel Messi raconte la saison difficile qu’il a passée au PSG: «Le premier jour, on a pleuré avec ma femme…»

Lionel Messi s’est exprimé à quelques jours de la « Finalissima » qui va opposer mercredi à Wembley l’Argentine, victorieuse de la dernière Copa America, à l’Italie, championne d’Europe l’été dernier mais non qualifiée pour le prochain Mondial au Qatar. Dans une interview accordée à Tyc Sports, un média argentin, l’Argentin est revenu sur ses premiers mois compliqués au PSG.

« Ça a été un changement et une année difficile », narre la Pulga. « Quand tu as été toute ta vie au même endroit, ce n’est pas facile. Le premier jour des enfants à l’école, on a pleuré avec Antonella. On se disait : ‘Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé ?’ En réalité, il fallait simplement que je m’adapte. Je suis arrivé tard, puis je me suis blessé au genou et j’ai été touché par le Covid. Et quand ça a commencé à aller mieux, on est tombés sur le Real. Ça nous a tués… »