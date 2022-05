Stéphane Kerecki, Marie-Flore...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Stéphane Kerecki : « Out of the silence » ****

Outhere / Outnote

Le contrebassiste français a atteint la pleine maturité. Il le montre avec et album, tout de sérénité et de beauté, composé de ses propres compositions, belles et lyriques sans jamais être sucrées. Il est magnifiquement bien entouré de Ralph Alessi à la trompette, Tore Brunborg au sax ténor, Marc Copland au piano et Fabrice Moreau à la batterie.