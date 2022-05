Drôle de grève…

Pas de train, trams, bus ou de collecte de déchets, et en Flandre surtout peu de crèches, peu d’écoles… : ce mardi, la fonction publique fait grève dans tout le pays. Mais depuis quelques jours, certains s’interrogent sur les motivations précises, les améliorations clés à décrocher et les niveaux de pouvoir auxquels tout cela s’adresse.

C’est que cette grève marque plus une volonté des syndicats des services publics de rappeler leur secteur à l’existence générale et politique. Une manière de dire « n’oubliez pas que nous ne sommes pas contents », et de réduire le risque d’être noyés le 20 juin prochain dans la grande manifestation qui mêlera le public et le privé.