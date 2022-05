Temps de jeu, buts, trophées: la saison en chiffres de nos Diables rouges

Samedi soir à Paris, les yeux remplis d’étoiles, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont refermé main dans la main le grand bouquin de la saison 2021-2022. Un symbole, finalement, puisque le gardien et le capitaine de l’équipe nationale belge pointent l’un et l’autre aux deux extrémités d’un bilan contrasté, forcément, pour l’ensemble des 32 appelés par Roberto Martinez en cette fin du mois de mai. Utilisé à foison et proche de la perfection, Thibaut Courtois est, avec Kevin De Bruyne, le meilleur joueur belge de l’année. Avec un temps de jeu plus que réduit qui a de facto affecté ses statistiques (1 but, 1 assist), Eden Hazard est, lui, celui qui aura traversé ces dix mois de compétition en traînant la plus grande frustration. Même si, au bout du compte, comme Alexis Saelemaekers (Milan), Kevin De Bruyne (Manchester City) et son gardien au Real, il aura eu la joie rare de pouvoir soulever un trophée. Deux, en l’occurrence, du côté de Madrid, où il entend persévérer la saison prochaine.