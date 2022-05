Thierry Van Cleemput préface le choc de ce Roland-Garros: «Mon cœur dit Rafa, mais mon prono, c’est Novak!»

Thierry Van Cleemput, ex-coach de David Goffin, sourit, aujourd’hui, lorsqu’on lui demande d’analyser LE choc, non seulement des quarts de finale, mais de tout ce Roland-Garros précisément. L’an dernier, il s’était royalement planté alors qu’il avait prédit une victoire inévitable de Rafael Nadal sur Novak Djokovic en demi-finale.

L’Espagnol lui avait donné raison durant les 5 premiers jeux (5-0) et un set, mais ensuite, c’est le Serbe qui avait surpris notre consultant, et soyons de bon compte, énormément de fans de tennis, en renversant complètement la vapeur (3-6, 6-2, 7-6, 6-3) et en s’offrant sa deuxième victoire sur Nadal à Roland-Garros (on rappelle que l’Espagnol en est à 109 victoires pour 3 défaites sur son tapis rouge parisien) !