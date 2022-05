Guerre en Ukraine: l’Union européenne s’accorde pour arrêter l’essentiel des importations de pétrole russe

« Cela va couper une énorme source de financement de la machine de guerre de la Russie », a tweeté le président du Conseil européen Charles Michel.

L’extension de l’embargo aux livraisons par oléoduc sera ensuite discutée « dès que possible » et, au total, c’est 90 % des exportations de pétrole russe vers l’UE qui seront arrêtées d’ici la fin de l’année, ont affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron.

« Les querelles internes doivent cesser », avait lancé un peu plus tôt le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux pays de l’Union européenne, dans un message vidéo diffusé lors de leur sommet extraordinaire consacré à l’Ukraine, à Bruxelles.

Banques exclues de Swift

Ce sixième paquet de sanctions européennes comprend aussi l’exclusion de trois banques russes du système financier international Swift, dont Sberbank, principal établissement du pays.

Les dirigeants ont aussi approuvé l’octroi de 9 milliards d’euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidités afin de faire fonctionner son économie.

Par ailleurs, dans un contexte de blocage des exportations de céréales ukrainiennes, le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, lors d’un entretien téléphonique, que la Russie était prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, dont « l’exportation des céréales provenant des ports ukrainiens », selon un communiqué du Kremlin.

L’Ukraine et les pays occidentaux accusent Moscou de bloquer les ports ukrainiens de la mer Noire, ce que réfutent les responsables russes.

Journaliste français tué

En Ukraine, les forces russes progressent dans l’Est. Elles affrontaient lundi les forces ukrainiennes au coeur de Severodonetsk, selon le gouverneur de cette région du Donbass.

Severodonetsk et la cité voisine de Lyssytchansk sont des villes-clé du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Les forces russes visent à contrôler ce bassin minier, dont des forces séparatistes pro russes appuyées par Moscou ont pris le contrôle partiel en 2014.

« La situation à Severodonetsk est aussi compliquée que possible, toute la région de Lougansk est aujourd’hui un territoire continuellement bombardé par tous les types d’armes dont dispose l’armée russe. Ce sont des bombes aériennes, de l’artillerie et des chars. Tout », a dénoncé le gouverneur de cette région, Serguiï Gaïdaï, sur Telegram.

C’est dans cette zone qu’a été tué lundi un journaliste français, Frédéric Leclerc-Imhoff, qui travaillait pour la chaîne BFMTV.

Il « était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. A bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché », a annoncé le président Emmanuel Macron sur Twitter.

« C’est le 32e représentant de média tué depuis le 24 février » et le début de l’invasion russe, a décompté le président Zelensky dans son adresse lundi soir.

Paris a « exigé » une « enquête transparente » sur cette mort « dans les meilleurs délais », selon la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna, en visite à Kiev.

La directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, a condamné ce « meurtre » et demandé « l’ouverture d’une enquête afin que les auteurs de ce crime puissent être identifiés et poursuivis ».

Les forces russes tentent d’encercler Severodonetsk et d’en prendre le contrôle depuis plusieurs semaines, dans une offensive qui s’est intensifiée ces derniers jours, face à laquelle le président Zelensky a reconnu que l’armée ukrainienne était en difficulté.

« Les Russes avancent vers le milieu de Severodonetsk. Les combats se poursuivent, la situation est très difficile », a indiqué sur Telegram M. Gaïdaï.

Il a ajouté que la route reliant Severodonetsk à Lyssytchansk, puis à celle de Bakhmout plus au sud, était trop « dangereuse » pour permettre l’évacuation des civils et le transport d’aide humanitaire.

Contre-offensive ukrainienne dans le sud

Les forces ukrainiennes ont affirmé néanmoins regagner du terrain dans le sud, notamment dans la région autour de Kherson, ville proche de la Crimée passée sous contrôle russe début mars.

L’armée ukrainienne affirme progresser près de Biloguirka, à une centaine de kilomètres au nord de Kherson.

Moscou indique avoir détruit des équipements militaires ukrainiens avec des tirs d’artillerie sur Mykolaïv, et détruit en vol des roquettes ukrainiennes près de Tchornobaïvka, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Kherson.

Les nouvelles autorités prorusses de cette ville à l’embouchure du fleuve Dniepr ont déjà exprimé le souhait d’être rattachées à la Russie, laquelle a annoncé qu’elle délivrerait aux habitants un passeport russe via « une procédure simplifiée ».

A Melitopol, autre ville du sud ukrainien occupée par les Russes, dans la région de Zaporijjia, l’administration prorusse a rapporté qu’une voiture piégée avait explosé lundi matin, faisant deux blessés.

La nouvelle maire de la ville installée par Moscou a dénoncé « un acte terroriste cynique du régime de Kiev », qui « ne peut se faire à l’idée que les habitants de Melitopol ne veulent plus avoir affaire » à Kiev.

Pas de lance-roquettes pouvant atteindre la Russie

Dans ce contexte, la nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s’est rendue lundi en Ukraine, première visite d’un responsable français de ce niveau depuis le début du conflit.

La France « renforcera » ses livraisons d’armement à l’Ukraine, a-t-elle annoncé depuis Kiev, après une visite à Boutcha, ville de la banlieue de la capitale, devenue symbole des massacres de civils imputés par Kiev aux forces russes.

M. Macron avait déjà annoncé fin avril l’envoi de matériel militaire à Kiev, notamment des canons automoteurs Caesar.

Ces canons « se sont avérés être des armes fiables et efficaces », a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba aux côtés de Mme Colonna. « Ce ne sont pas les seules armes qui arrivent depuis la France et pour chaque arme, nous sommes reconnaissants, » a-t-il ajouté.

Depuis des semaines, Kiev réclame des livraisons d’armes lourdes aux Occidentaux pour faire face à l’offensive russe, dont des avions et des lance-roquettes multiples.