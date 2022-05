Disparition de Théo Hayez: de «nouvelles pistes crédibles» sont examinées

Il y a trois ans, Théo Hayez, dix-huit ans, disparaissait à Byron Bay à l’issue d’une soirée lors d’un voyage en Australie. Sa famille belge est « dévastée » par le fait qu’elle ne sait toujours pas ce qui est arrivé au jeune homme. Une récompense d’un demi-million de dollars ayant été promise pour toute information cruciale, de « nouvelles pistes crédibles » sont à l’étude.

« Nous sommes dévastés qu’une autre année se soit déjà écoulée et que Théo soit toujours porté disparu », a déclaré la famille du jeune Belge dans un communiqué. « Chaque jour où Théo est porté disparu est aussi difficile, alors que nous naviguons à travers notre chagrin sans fin et ambigu et que nous continuons à chercher des réponses sur ce qui est arrivé à notre garçon. Comme toutes les familles de personnes disparues, nous ne pouvons pas faire notre deuil et guérir correctement car nous n’avons pas de conclusion. »