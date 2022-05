The Dream Syndicate, bien dans ses quarante ans

Actif de 1981 à 1989 puis reformé en 2012, The Dream Syndicate n’en finit plus de faire sonner les guitares. Comme sur « Ultraviolet battle hymns and true confessions ».

Etre jetlagué est son état habituel, s’amuse le toujours enthousiaste Steve Wynn depuis Amsterdam où il a posé ses valises en ce mois d’avril avant de mettre le cap sur la Grèce et la Norvège, le temps d’un « North and South Tour ». Quand il n’est pas occupé avec The Dream Syndicate, l’Américain balade aussi sa musique en solo et en acoustique. Entre autres choses. « Ces deux dernières années, alors que j’avais l’habitude de beaucoup circuler, je me suis retrouvé pour un bon moment à New York. Et c’était pour le moins étrange. Là, c’est ma tournée européenne donc tout redevient normal. Du moins, c’est mon idée de la normalité… »