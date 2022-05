Les Diables rouges sans Thibaut Courtois ni Jason Denayer en Nations League

Thibaut Courtois et Jason Denayer ne joueront pas les prochains matches des Diables rouges en Nations League, a indiqué l’Union belge de football mardi matin. Le gardien de but du Real Madrid et le défenseur de Lyon, blessés, ont quitté la sélection, réunie à Tubize depuis lundi.

Thibaut Courtois, héros et élu Homme du match de la finale de la Ligue des champions samedi, a expliqué souffrir d’une pubalgie et qu’il songeait à se ménager dans les prochaines semaines.