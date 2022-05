Roland-Garros: pourquoi Nadal voulait éviter la night session face à Djokovic

Alors que Nadal et Djokovic s’affrontent en quarts de finale de Roland-Garros ce mardi, les deux hommes ont affiché leur préférence concernant la programmation.

Après la finale à sens unique de 2020 en faveur de Nadal (6-0, 6-2, 7-5) et la spectaculaire demi-finale de 2021 en forme de revanche pour Djokovic (3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2), ce troisième duel en trois éditions de Roland-Garros a des airs de belle entre les deux géants.

Anticipé depuis le tirage au sort, le quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic à Roland-Garros, programmé mardi soir (20h45), est la pièce la plus jouée de l’histoire du tennis masculin, mais sa trame est hors du commun.

Si on se fie aux statistiques, le Serbe de 35 ans, tenant du trophée, a un léger avantage global (30-28 toutes surfaces et toutes compétitions confondues), mais l’Espagnol, 36 ans vendredi, mène tant sur terre battue (18-8), sa surface chérie, qu’en Grand Chelem (10-7) et à Roland-Garros (7-2).

Néanmoins la situation est délicate pour « Rafa », loin de celle de ses grandes années sur ocre, et qui affirme qu’il ne partira pas favori mardi soir.

« Avec 2015 (défaite 7-5, 6-3, 6-1 en quarts, NDLR), ce sont peut-être les deux fois où Djokovic est le plus clairement favori quand je l’affronte ici. Toutes les autres fois, soit j’étais plutôt favori, soit c’était du 50-50 », compare Nadal. « Là, avec nos dynamiques respectives des derniers mois, il arrive dans une meilleure situation », poursuit-il.

A cela s’ajoute le fait que l’Espagnol serait moins avantagé par les conditions de jeu, soit en night session. Pour lui, jouer en journée à Paris semble mieux lui convenir, comme il l’a expliqué en conférence de presse à l’issue de sa victoire face à Botic Van de Zandschulp vendredi.

Des préférences différentes

« Je n’aime pas les sessions de nuit sur terre battue. Je l’ai déjà dit. Je suis très clair là-dessus. Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit, car l’humidité est plus élevée, la balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes, surtout quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande différence sur la façon de jouer au tennis sur terre battue. »

Du côté du Serbe, la préférence semble différente. A l’antenne de France Télévisions après sa victoire au troisième tour face à Aljaz Bedene, Novak Djokovic a été interrogé sur son souhait de programmation en cas de duel face à Rafael Nadal. Le Serbe n’a pas exposé de façon claire sa demande, mais de manière à quand même clairement faire comprendre son choix.