Les nouveautés attendues à Pairi Daiza

« Il en reste quatre (mondes, NDLR) et l’idée est d’achever cet écrin », a déclaré Eric Domb, avant d’aller plus loin : « Le 9e monde, c’est la ceinture équatoriale avec une serre de plus de quatre hectares. Ce sera une maison de verre avec un morceau de forêt tropicale et un bout d’océan. Nous la construisons au départ de toutes les techniques apprises ces 30 dernières années. »

Ces nouveautés représentent un sacré défi pour le parc. « Il faut une température constante, de l’ordre de 23, 24 degrés avec de la lumière », a expliqué le patron de Pairi Daiza. Et d’ajouter : « On est en plein changement climatique, on doit être un modèle au niveau de l’isolation et de l’optimisation des consommations. La société AGC nous a fabriqué un verre unique au monde. Il laisse passer les UV mais retient une grosse partie des infrarouges. Je rêvais de la construire depuis des années. Il s’agit de notre plus gros projet, soit plus de 100 millions d’euros. Je veux partager ma passion pour cette partie du monde où vivent 60 % des espèces et où malheureusement, on rencontre les populations humaines les plus pauvres. »