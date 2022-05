Les supporters de l’Atlético Madrid en colère contre Thibaut Courtois: sa plaque devant le stade a été arrachée (photos)

Thibaut Courtois a décroché sa première Ligue des champions ce samedi en s’imposant avec le Real Madrid face à Liverpool. Ce qui n’a pas vraiment été apprécié du côté de l’Atlético Madrid, ancien club du gardien belge. Des supporters ont en effet arraché la plaque de Courtois qui figurait sur l’allée des légendes devant le Wanda Metropolitano.

Il faut dire que la relation entre le Diable rouge et les fans de ses anciennes couleurs sont tendues. Déjà, parce qu’il a rejoint le voisin, mais aussi, en raison des propos tenus en marge de cette finale. « Si vous affrontez le Real Madrid, vous savez qu’il gagne la finale. Maintenant, je suis du bon côté de l’histoire », avait déclaré Courtois, faisant référence à la finale de C1 qu’il a disputé avec l’Atlético en 2014… face au Real Madrid.

Une phrase qui passe mal et qui a même fait réagir le président des Colchoneros. « Les fans veulent enlever la plaque de Thibaut Courtois au Wanda ? Si vous voulez l’enlever, allez-y avec une pioche et une pelle et enlevez-la », a lancé Enrique Cerezo, indiquant n’avoir rien prévu de son côté à ce propos. Aussitôt dit, aussitôt : depuis, des photos circulent sur les réseaux sociaux où l’on voit que la plaque a été arrachée.