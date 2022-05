Après Kevin De Bruyne, Louis van Gaal tacle aussi la Nations League: «Quatre matches en 11 jours, c’est fou»

Les Diables rouges accueillent les Pays-Bas ce vendredi à l’occasion de la Nations League. Ce sera le premier de quatre matches au programme pour l’équipe nationale, alors que de nombreux joueurs viennent tout juste de finir une très longue saison avec leur club.

Kevin De Bruyne avait déjà partagé son sentiment le week-end dernier à ce sujet. « Deux semaines en plus, c’est bien trop long », a lancé le joueur de Manchester City. « Je n’ai vraiment pas hâte de disputer ces matches, car cette compétition n’a aucune importance. Ce sont des matches amicaux en réalité. Tout le monde a joué une saison longue et difficile, mais se plaindre ne sert à rien. En tant que joueurs, on ne peut rien y faire, même si on aimerait du repos. Nous irons donc faire notre travail sur le terrain… »