Le sport de haut niveau réjouit les Belges

Quel impact ont les Jeux olympiques sur la population francophone du pays ? Les résultats qu’y ont forgés les membres du Team Belgium la rendent-ils fiers ? Le sport de haut niveau est-il suffisamment soutenu en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) ? Les francophones seraient-ils prêts à payer plus pour que leurs athlètes obtiennent de meilleurs résultats ? Quels sont les sports qui bénéficient des meilleures retombées des résultats des JO ?

C’est pour avoir une réponse à ces questions – et à d’autres – que l’Adeps (et son équivalent Sport Vlaanderen côté flamand) a commandé l’an dernier à une équipe de la VUB une étude qui a été menée avant, pendant et après la période des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) et des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) de Tokyo ainsi que des Jeux d’hiver de Pékin (4-20 février 2022).