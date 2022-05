Ligue des champions: les explications de l’UEFA sur le but annulé de Karim Benzema (vidéo)

Le Real Madrid s’est imposé 1-0 face à Liverpool ce samedi en finale de la Ligue des champions. Et le score aurait pu être de 2-0 si le but inscrit par Karim Benzema en première mi-temps n’avait pas été annulé. C’est au bout d’une longue intervention du VAR que la réalisation de l’attaquant français a été refusée en raison d’un hors-jeu. Pourtant, le ballon semblait avoir touché Fabinho, le médian des Reds. Si cela n’a finalement pas porté préjudice aux Madrilènes, beaucoup d’observateurs n’ont pas compris la décision prise par les arbitres.

Marca a donc creusé le sujet et s’est appuyé sur des sources de l’UEFA pour en donner l’explication la plus précise. Et elle s’appuie avant tout sur les concepts de « toucher » et de « jouer » le ballon. « La VAR et M. Turpin ont estimé que Fabinho s’était jeté pour défendre le ballon de Valverde, mais sans l’intention de le jouer, seulement pour intercepter l’éventuelle passe. On considère que la touche (et non la tentative de jouer le ballon) de Fabinho n’annule pas le hors-jeu de Benzema. Comme il n’y a aucune touche de Fabinho pour hors-jeu, l’action de ‘hors-jeu’ commence à partir de la touche de Valverde. Et là, Benzema était déjà devant », peut-on lire du côté du quotidien espagnol.